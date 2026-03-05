Mercato Olimpia Milano | le ultime indiscrezioni e trattative

Sul mercato dell’Olimpia Milano, si susseguono indiscrezioni e trattative riguardanti le operazioni in corso. Recentemente, si è svolto un incontro tra il club e il Barcellona, che ha portato a discussioni su possibili trasferimenti e movimenti di giocatori. Le trattative continuano a evolversi, senza ancora annunci ufficiali o conferme da parte dei club coinvolti.

Nel quadro emerso, si cita i ritorni di Melli e Fontecchio come elementi di grande richiamo, descritti come sogni proibiti per la squadra italiana. Contemporaneamente, si menzionano potenziali agganci a Diouf e Pajola, letti come sgarbo possibile alla rivale Virtus nel contesto delle dinamiche tra club. Questi passaggi rientrano in un dibattito già presente da tempo: l’attenzione è rivolta alle possibili evoluzioni della campagna successiva, con riflessi anche sul fronte degli italiani e sulle scelte di completamento del roster. Un altro aspetto chiave riguarda la disciplina contrattuale e le prospettive di interesse verso Momo Diouf, indicato recentemente tra le evenienze da monitorare. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

