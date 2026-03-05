Mensa della solidarietà acquisto di un altro fondo Migliorare l’ospitalità

La mensa della solidarietà ha annunciato un nuovo finanziamento per ampliare le strutture e migliorare l’ospitalità. Nel frattempo, il numero di pasti distribuiti è aumentato, così come il coinvolgimento dei volontari. Sono stati inoltre raddoppiati gli spazi disponibili per il servizio, consentendo di accogliere più persone e garantire un supporto più efficiente.

Pontedera, 5 marzo 2026 – Cresce nel numero di pasti serviti, nel numero di volontari impegnati nel servizio e raddoppia in termini di spazi. La Mensa della solidarietà della Misericordia di Pontedera traccia un bilancio del lavoro svolto nel 2025 e annuncia due grandi novità. La prima riguarda gli spazi, in riferimento al locale che si trova di fianco al Duomo dove ogni giorno vengono forniti pasti caldi, e docce, ai bisognosi. "La prossima settimana la Misericordia acquisterà il fondo qui accanto, in modo da allargarci e garantire un'ospitalità migliore alle persone – annuncia Renzo Bartoli, coordinatore della Mensa – con una media di 40 persone al giorno iniziavamo ad essere un po' nello stretto.