Un avvocato di Porcari ha stabilito un record partecipando a tutte le sei maratone Major del mondo, completando così il suo obiettivo personale. La sua impresa rappresenta un esempio di dedizione e impegno, evidenziando la volontà di superare i propri limiti attraverso la corsa. La sua storia si distingue per la determinazione dimostrata nel raggiungimento di questo traguardo.

L’avvocato di Porcari che ha coronato il sogno delle sei stelle delle maratone Major nel Mondo. Una bella storia che somma tante componenti: la passione, il misurarsi con i propri limiti. Tutto è cominciato con una corsetta improvvisata durante l’ora di catechismo dei figli, fino a giungere ad un traguardo che solo pochi runner al mondo possono vantare. Giacomo Menchetti, 53 anni, ha completato la Tokyo Marathon, chiudendo così il cerchio delle sei Abbott World Marathon Majors e conquistando la prestigiosa medaglia Six Star Finisher. Una impresa che lo inserisce in una ristrettissima élite: sono pochi i runners italiani a essere entrati nella hall of fame delle sei stelle. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Menchetti e il record delle maratone

L’epidemia di miopia non è colpa (solo) delle maratone davanti agli schermiNon è solo l’overdose di pc e telefonino a far dilagare la miopia: l’effetto della luce e del lavoro da vicino.

Natale in TV: cosa vedere su Rai, Mediaset e Sky tra concerti, film cult e maratoneTra 24, 25 e 26 dicembre le reti generaliste puntano sui grandi appuntamenti per un pubblico trasversale, mentre le pay e i canali cinema spingono su...

Tutto quello che riguarda Menchetti e il record delle maratone.

Argomenti discussi: Menchetti e il record delle maratone; Menchetti: nomine e trasferimenti al 90esimo minuto. Cosa c’è dietro?.

Menchetti e il record delle maratoneL’avvocato di Porcari che ha coronato il sogno delle sei stelle delle maratone Major nel Mondo. Una bella storia ... lanazione.it