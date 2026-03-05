Meloni-Zelensky la telefonata che rinsalda l’asse tra Roma-Kiev e tra Usa-Ue | indispensabile l’unità di vedute

Durante una telefonata, il presidente ucraino e la premier italiana hanno confermato il rafforzamento dei rapporti tra Roma e Kiev, così come tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea. La conversazione si è concentrata sulla necessità di mantenere unita la posizione occidentale in risposta alle tensioni internazionali. La comunicazione sottolinea l'importanza di un fronte comune in un momento di crisi globale.

Mentre lo scacchiere internazionale brucia, tra le trincee del Donbass e le fiamme del Medio Oriente, l'Italia di Giorgia Meloni ribadisce il suo ruolo di pilastro della diplomazia occidentale. Il colloquio telefonico intercorso oggi tra il presidente del Consiglio e il leader ucraino Volodymyr Zelensky non è stato un semplice atto di cortesia, ma la conferma di strategia: la pace, per essere tale, deve essere «giusta e duratura». Dunque, la premier Meloni ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Il colloquio – comunica una nota di Palazzo Chigi – ha permesso un approfondito scambio di...

