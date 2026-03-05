meloni va in radio ma non in parlamento la polemica delle opposizioni

Le opposizioni stanno criticando la premier per aver scelto di parlare in radio ma di non partecipare alle sedute del Parlamento riguardo alla situazione in Medio Oriente. La questione ha suscitato commenti e richieste di chiarimenti, evidenziando le divergenze tra le diverse forze politiche sulla gestione della comunicazione ufficiale. La discussione riguarda principalmente la modalità con cui vengono affrontate le emergenze nazionali.

È polemica da parte delle opposizioni per la mancata presenza in Parlamento della premier Giorgia Meloni per riferire sulla guerra in Medio Oriente. La leader di Fdi, poco prima, aveva rilasciato un’ intervista a Rtl 102.5 con focus sulla posizione e le prossime mosse dell’Italia, ma alla Camera e al Senato ha lasciato parlare i ministri degli Esteri Antonio Tajani e della Difesa Guido Crosetto, senza essere presente. Un fatto che ha causato l’irritazione del campo largo, che le recrimina l’assenza in un momento tanto delicato. Il M5s: «Più comodo fare interviste senza contraddittorio che metterci la faccia in Aula». «Stamattina Giorgia Meloni ha trovato il tempo per intervenire in radio con una bella intervista senza contraddittorio, l’ennesima. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Meloni non va in Parlamento, parla in radio: L’Italia non vuole entrare in guerra. Invieremo aiuti ai Paesi del GolfoGiorgia Meloni oggi non parlerà alla Camera o al Senato: al suo posto Tajani e Crosetto, ma la Premier interviene di prima mattina in radio, a Rtl ... ilriformista.it

Iran, la linea di Meloni: «Non siamo in guerra e non vogliamo entrarci»La premier alla radio: preoccupa rischio escalation, conseguenze imprevedibili. Le basi Usa? Ad oggi nessuna richiesta, decideremo con il Parlamento. avvenire.it

MEDIO ORIENTE | Giorgia Meloni in Parlamento l'11 marzo sul Consiglio Ue e l'Iran. La premier ha dato disponibilità ad anticipare le comunicazioni #ANSA x.com

Il presidente francese #Macron ha telefonato alla premier Meloni e al primo ministro greco Mitsotakis per “concordare l’invio di mezzi militari a Cipro e nel Mediterraneo orientale” al fine di collaborare in uno spirito di solidarietà europea. - facebook.com facebook