Meloni | Non siamo in guerra e non ci entriamo impedire speculazione su energia e alimenti

Questa mattina, in un intervento radiofonico su Rtl 102.5, il primo ministro ha dichiarato che l’Italia non è in guerra e non intende entrarci, aggiungendo che si sta concentrando sulla lotta alla speculazione riguardo ai prezzi di energia e alimenti. Ha anche parlato della situazione in Medioriente, affermando che il paese non è coinvolto in conflitti armati.

La situazione è drammatica. Il conflitto in Medio-Oriente rischia di allargarsi con conseguenze imprevedibili. Così di buon mattino la presidente del Consiglio Giorgia Meloni riunisce i suoi ministri a Palazzo Chigi e decide che serve un passaggio parlamentare - facebook.com facebook

PODCAST | "La crisi è grave”, faccia a faccia di Mattarella con Meloni e Crosetto. #ANSA x.com