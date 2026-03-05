Meloni | L’Italia intende inviare aiuti ai Paesi del Golfo

Il governo italiano ha annunciato l’intenzione di inviare aiuti ai Paesi del Golfo, con un focus specifico sulla difesa. La dichiarazione è stata rilasciata da un rappresentante ufficiale, che ha sottolineato come l’Italia voglia rafforzare la collaborazione in ambito di sicurezza nella regione. Al momento, non sono stati forniti dettagli sui tipi di aiuti o sui tempi di invio.

Preoccupa” il “conflitto che in particolare con la reazione scomposta dell’Iran, che sta sostanzialmente bombardando tutti i paesi vicini compresi quelli che si erano spesi per un accordo sul nucleare iraniano, comporta un rischio di escalation che può avere conseguenze imprevedibili. E sono ovviamente preoccupata per le ripercussioni sull’Italia”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite del programma radiofonico “Non stop news”, su Rtl 102.5. “Oggi non abbiamo nessuna richiesta in questo senso e voglio dire che non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra“. Sulle basi militari americane “mi pare che tutti si stiano attenendo agli accordi bilaterali. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Meloni: “L’Italia vuole inviare aiuti ai Paesi del Golfo ma non entrare in guerra. Sulle basi Usa decideremo col Parlamento”Roma, 5 marzo 2026 – “Le ricostruzioni di uno scontro tra Quirinale e governo sono ‘totale fantascienza’.

