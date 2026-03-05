Al Quirinale si sono incontrati la presidente del Consiglio e il ministro della Difesa con il presidente della Repubblica. Nel frattempo, il Parlamento sta votando sugli aiuti militari destinati al Golfo. La visita avviene in una fase complicata della crisi in Medio Oriente, con attenzione alle decisioni prese e alle discussioni in corso.

L’incontro al Quirinale è arrivato in una delle fasi più delicate della crisi in Medio Oriente. Prima il ministro della Difesa Guido Crosetto, poi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: a distanza di circa un’ora entrambi sono saliti al Colle per due colloqui separati con il capo dello Stato Sergio Mattarella, capo supremo delle Forze armate. Sul tavolo gli scenari militari e le possibili scelte del governo italiano mentre il conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele continua ad allargarsi. La situazione viene descritta con toni molto preoccupati. Negli ambienti del Quirinale si parla di una crisi «grave», mentre Crosetto avrebbe definito il quadro internazionale «il momento più difficile degli ultimi decenni». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Meloni e Crosetto al Quirinale da Mattarella, e il voto del Parlamento sugli aiuti militari al Golfo

