mediterraneo di fuoco

Un'esercitazione della Nato si svolge nel Mediterraneo centrale mentre la guerra civile in Libia continua e il conflitto in Ucraina prosegue. Recentemente, la marina greca ha annunciato l'esplosione della nave metaniera russa Arctic Metagaz, avvenuta in quella zona. Questi eventi si verificano in un’area caratterizzata da tensioni e instabilità, con operazioni militari e incidenti che attirano l’attenzione internazionale.

Cosa lega il conflitto in Ucraina, un'esercitazione Nato nel Mediterraneo centrale e la guerra civile in Libia? L'esplosione della nave metaniera russa Arctic Metagaz avvenuta, secondo la marina greca, intorno alle 4 del mattino del 3 marzo nei pressi delle acque territoriali di Malta. Nave russa carica di GNL brucia al largo di Malta: colpa di un drone?La nave russa Arctic Metagaz carica di GNL è andata a fuoco nel Mediterraneo vicino a Malta. Equipaggio salvato. Indagini su guasto o possibile attacco. L'esplosione della metaniera russa rappresenta un nuovo elemento di tensione nel Mediterraneo centrale, già crocevia di traffici energetici e militari