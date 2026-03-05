Medio Oriente | 10 assalti su Teheran allerta per gli italiani

Il 5 marzo 2026, nel Medio Oriente, sono stati segnalati dieci attacchi contro obiettivi a Teheran. L’allerta è stata diramata anche per i cittadini italiani presenti nella regione. La giornata si presenta con un quadro di elevata tensione e preoccupazione, mentre le autorità monitorano attentamente gli sviluppi e le possibili ripercussioni sulla sicurezza.

La giornata di giovedì 5 marzo 2026 si apre con un panorama complesso, dove le tensioni internazionali si intrecciano a sviluppi economici e sociali nazionali. Mentre il Medio Oriente registra una decima ondata di attacchi su Teheran da parte di Israele, in Italia cresce il rischio terrorismo per i cittadini italiani all'estero. Sul fronte interno, il Senato ha approvato il ddl antisemitismo, mentre nel settore agricolo vengono finanziati nuovi progetti per lo sviluppo rurale. A Cremona, l'inaugurazione del piano nobile di Palazzo Vescovile segna un passo importante per la riqualificazione urbana, mentre a Milano un incidente ferroviario evidenzia l'errore umano come fattore critico nella sicurezza dei trasporti.

Guerra in Medio Oriente, escalation totale tra Usa, Israele e Iran: raid su Beirut e Teheran, evacuazioni. Teheran avverte Ue: “Azione militare sarebbe atto di guerra”La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran è ormai una crisi regionale su vasta scala che coinvolge direttamente il Levante, il Golfo Persico e il...

Medio Oriente, quinto giorno di guerra: raid su Teheran e nuovo fronte in LibanoTeheran, 4 marzo 2026 – Il conflitto in Iran entra nel quinto giorno e si allarga sul piano operativo e diplomatico.

Medio oriente, tensione Iran-Usa coinvolge Israele. Restrizioni per Ramadan

Medio Oriente, coloni israeliani assaltano la moschea Al-Aqsa a Gerusalemme. Hamas consegna il corpo di un altro ostaggio++ Idf, ‘corpo ostaggio a Gaza consegnato alla Croce Rossa’ ++ Verrà consegnato all’esercito israeliano nella Striscia (ANSA-AFP) – GERUSALEMME, 04 NOV – L’esercito israeliano ha dichiarato che la ... affaritaliani.it

Il conflitto in Medio Oriente si è allargato fino all'Oceano indiano. Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver abbattuto una nave da guerra iraniana, la Iris Dena, che si trovava al largo delle coste dello Sri Lanka x.com

Gli effetti sui voli dopo l'attacco congiunto Usa-Israele in Medio Oriente e i raid della Repubblica islamica facebook