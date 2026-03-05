Medico arrestato a Reggio Emilia e maxi sospensione così intascava soldi con prestazioni abusive

Un medico dirigente è stato arrestato a Reggio Emilia con l’accusa di peculato dopo aver intascato soldi tramite prestazioni abusive, evitando i canali ufficiali. La polizia ha disposto una sospensione di 12 mesi dall’attività professionale. L’indagine ha portato alla luce una condotta che ha coinvolto pagamenti illeciti e pratiche non autorizzate.

I Carabinieri del N.A.S. di Parma hanno arrestato un medico dirigente, accusato di peculato e falsità ideologica in atti pubblici. L'intervento è stato eseguito lunedì pomeriggio in un ospedale della provincia di Reggio Emilia, dove il professionista è stato colto in flagranza mentre riceveva 100 euro in contanti da una paziente per una prestazione sanitaria privata, appropriandosi della somma destinata all'Azienda USL locale. Le indagini e l'arresto in flagranza Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l'attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, ha preso avvio nel settembre 2025.