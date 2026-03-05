medici in piazza a san giovanni

Il prossimo 7 marzo, nel centro di San Giovanni Valdarno, medici e operatori sanitari si riuniranno in una piazza all’aperto per l’edizione 2026 di “Medici in piazza”. L’evento, organizzato dai Lions Club locali e sostenuto dall’amministrazione comunale, offre servizi di prevenzione gratuita a tutta la comunità. La manifestazione mira a coinvolgere cittadini di tutte le età in un’iniziativa di sensibilizzazione e assistenza sanitaria.

Arezzo, 05 marzo 2026 – Sabato 7 marzo il cuore di San Giovanni Valdarno si trasformerà in un grande presidio sanitario all’aperto con l’edizione 2026 di “Medici in piazza”, iniziativa dedicata alla prevenzione gratuita promossa dai Lions Club locali e patrocinata dal Comune. L’appuntamento è in Piazza Cavour, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30, con la possibilità per i cittadini di effettuare visite specialistiche e test diagnostici senza alcun costo. La manifestazione è organizzata dai Lions Club Valdarno Host e Lions Club Valdarno Masaccio, con la collaborazione di altri club del territorio – tra cui Lions Club Cortona Host, Lions Club Corito Clanis, Lions Club Lucignano Val d’Esse e Lions Club Valdichiana i Chiari – e con il supporto della Misericordia di San Giovanni Valdarno e della Misericordia di Cavriglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

