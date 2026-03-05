Mediazione civile InMedio rafforza la presenza a Padova | oltre 20mila procedure gestite in Italia

InMedio amplia la sua attività a Padova, gestendo oltre 20.000 procedure di mediazione civile e commerciale in Italia. La società si occupa di facilitare risoluzioni alternative nelle dispute tra cittadini e imprese, contribuendo a alleggerire il carico sul sistema giudiziario. Questa espansione fa parte di un percorso di crescita nel settore della mediazione, che in Italia sta diventando una delle opzioni preferite per risolvere controversie.

La sede coordinata dagli avvocati Guiducci e Nitti punto di riferimento per imprese e cittadini: l’organismo di mediazione punta su dialogo, innovazione digitale e nuove aperture nel Veneto «La mediazione – spiega Giovanni Guidetti, responsabile nazionale di InMedio – è uno strumento capace di alleggerire concretamente il sistema giudiziario. Oggi più che mai, con tribunali sovraccarichi e tempi incompatibili con le esigenze della società, è una risorsa indispensabile». Nei tribunali italiani, infatti, migliaia di procedimenti civili restano pendenti per anni, con costi elevati e ricadute significative sulla vita personale e professionale delle parti coinvolte. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Inmedio: così la mediazione cambia il modo di risolvere i conflitti legaliIN UN’ITALIA dove i tribunali sono sempre più congestionati e i tempi della giustizia sembrano dilatarsi all’infinito, esiste una strada alternativa, più rapida, economica e umana: la mediazione ... quotidiano.net

Mediazione civile, l’alternativa veloce ai processi tradizionali: Potenziamola per aiutare i cittadini e alleggerire i tribunaliMonza, 11 Novembre 2025 – Il 13 e 14 novembre Monza sarà la capitale della gustizia complementare: gli avvocati della Fondazione forense di Monza e il Coordinamento della conciliazione forense ... ilgiorno.it