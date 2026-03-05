Mediatek e vivo collaborano per foto migliori

Mediatek e vivo hanno annunciato una collaborazione che porta una funzione avanzata di assistenza fotografica sui dispositivi vivo. La novità permette di migliorare le foto grazie a modelli di visione e linguaggio, attivi direttamente sullo smartphone. La funzione si integra nel sistema, offrendo agli utenti strumenti per scattare immagini di qualità superiore senza bisogno di app esterne.

una nuova collaborazione tra mediaTek e vivo introduce una funzione avanzata di assistenza fotografica, operante direttamente sul dispositivo grazie a modelli di visione e linguaggio. questa soluzione integra una guida proattiva, migliorando le acquisizioni con suggerimenti ed effetti mirati, offrendo una sensazione di consulenza professionale a portata di click. mediatek e vivo partner per portare camera ai agent sui dimensity 9500. al cuore della proposta si trova un modello di visione?linguaggio in tempo reale, eseguito on?device e dedicato all’elaborazione immediata delle immagini. l’ ai camera agent impiega una comprensione multimodale della scena per identificare ciò che è visibile nel viewfinder, riconoscere lo scenario e guidare l’utente con effetti utili a migliorare il risultato finale. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Barzanò, i librai migliori sono Marta e Andrea Perego. “Peregolibri è uno spazio vivo”Barzanò (Lecco), 15 gennaio 2026 – Un bel posto sulle colline della Brianza, accanto ai laghi e vicino alle prealpi.

Leggi anche: Smart #2, i test su strada entrano nel vivo. Ecco i primi prototipi camuffati – FOTO