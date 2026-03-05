Mediaset fa causa a Mario Adinolfi guai per i post su Corona e Signorini | lo strappo dopo l’Isola dei famosi per i metodi ricattatori

Mediaset ha avviato un procedimento legale nei confronti di Mario Adinolfi a causa dei post pubblicati sui social network che coinvolgono le vicende di Fabrizio Corona e le dichiarazioni su Alfonso Signorini. Lo scontro tra la società e l’autore dei post si è intensificato dopo l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, con accuse di metodi ricattatori rivolte da Mediaset. La disputa riguarda la diffusione di contenuti e le modalità di rilancio delle vicende.

Continua lo scontro tra Mediaset e chi ha rilanciato sui social i video e le accuse di Fabrizio Corona. Dopo essere riuscita a ottenere da Meta il blocco degli account social dell’ex fotografo dei vip, l’azienda della famiglia Berlusconi ha deciso di intraprendere un’azione legale anche contro Mario Adinolfi. Quest’ultimo aveva condiviso sui social alcuni contenuti pubblicati da Corona, commentando la sua inchiesta che coinvolge il conduttore Alfonso Signorini. Secondo quanto emerso, lo scorso 19 febbraio l’ufficio legale di Cologno Monzese ha depositato una denuncia avviando una causa civile per diffamazione. L’accusa è quella di aver diffuso dichiarazioni ritenute lesive della reputazione dei collaboratori e della stessa Mediaset, oltre che prive di fondamento. 🔗 Leggi su Open.online

