Mediaset denuncia Mario Adinolfi per diffamazione | chiesta la rimozione di 19 contenuti

Mediaset ha presentato una denuncia contro Mario Adinolfi per diffamazione, chiedendo la rimozione di 19 contenuti pubblicati. L’azione legale riguarda presunte affermazioni diffamatorie diffuse attraverso i mezzi di stampa. La società ha deciso di agire formalmente per tutelare la propria immagine e reputazione. La procedura legale è stata avviata nelle ultime settimane.

News Tv, Mediaset ha avviato un'azione legale contro Mario Adinolfi per presunta diffamazione a mezzo stampa. La notizia è emersa da un'istanza di mediazione per una causa di risarcimento danni, visionata da Fanpage, che rappresenta il primo passaggio prima di un eventuale procedimento civile. Secondo quanto riportato, l'azienda avrebbe chiesto anche la rimozione immediata di 19 contenuti pubblicati sui social dal giornalista e politico, tra post, video e articoli ritenuti lesivi della reputazione del gruppo televisivo. Nella richiesta di mediazione, Mediaset sostiene che alcuni contenuti pubblicati da Adinolfi contengano "affermazioni illecite, diffamatorie e lesive" dell'immagine dell'azienda.