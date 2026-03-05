Mediaset denuncia Adinolfi adesso | contenuti da rimuovere subito guerra legale aperta

Mediaset ha presentato una denuncia contro Mario Adinolfi, chiedendo la rimozione immediata di 19 contenuti online. La società ha depositato un’istanza di mediazione e ha avviato un procedimento legale, aprendo ufficialmente un contenzioso tra le due parti. La disputa riguarda la presenza di determinati contenuti che Mediaset ritiene siano da eliminare. La situazione si è evoluta rapidamente con questa azione legale.

È appena esplosa la guerra tra Mediaset e Mario Adinolfi: depositata l'istanza di mediazione, chiesta la rimozione immediata di 19 contenuti. La risposta di Adinolfi è già arrivata. Ecco gli ultimi aggiornamenti. Mediaset porta Mario Adinolfi in tribunale. E la domanda che tutti si stanno facendo è una sola: chi sta cercando di far tacere chi? È ufficiale. Mediaset e RTI hanno depositato lo scorso 19 febbraio un'istanza di mediazione contro il giornalista Mario Adinolfi. L'accusa? Diffamazione a mezzo stampa. Al centro della battaglia legale ci sono ben 19 contenuti — video, post social e articoli — in cui Adinolfi aveva accusato il colosso televisivo di usare, testuale, "metodi ricattatori". 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

