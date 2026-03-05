mclaren e enkei rinnovano la storica collaborazione sulla mcl40

McLaren e Enkei hanno annunciato il rinnovo della loro collaborazione sulla vettura MCL40. Nel 2026, le nuove regole regolamentari offrono alle squadre maggiori possibilità di intervenire sui cerchi per migliorare la gestione termica. La partnership tra le due aziende si inserisce in questo scenario, con l’obiettivo di ottimizzare le prestazioni della monoposto. La collaborazione continuerà ad essere parte integrante dello sviluppo tecnico della squadra.

Nel 2026 il quadro regolamentare concede alle squadre margini di manovra significativi, riaccendendo l’interesse per i cerchi come leva di gestione termica attorno agli pneumatici. La libertà ritrovata permette di esplorare configurazioni, materiali e lavorazioni su misura, con l’obiettivo di influire su calore, massa non sospesa, rigidità e risposta dello sterzo durante le prestazioni in pista. La precedente impostazione, basata su cerchi standard forniti da un unico fornitore e su copricerchi identici, limitava le possibilità di sviluppo. Con l’apertura della regola, le squadre possono collaborare con partner specializzati per progettare cerchi che rispondano alle specifiche esigenze di gestione termica e dinamica, riducendo o modulando il trasferimento di calore tra freno e cerchio e scegliendo lavorazioni e geometrie mirate. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

