mayweather deve superare i controlli per la rivincita con pacquiao

Floyd Mayweather deve superare alcuni controlli prima di poter affrontare nuovamente Manny Pacquiao in un incontro di boxe. La decisione riguarda le verifiche di routine richieste prima di un evento di questa portata. La sfida tra i due pugili, annunciata come possibile, resta in attesa di conferme ufficiali e di tutte le autorizzazioni necessarie.

Una potenziale rivincita tra Floyd Mayweather e Manny Pacquiao catalizza l’attenzione degli appassionati e degli operatori del settore: la possibilità concreta di tornare sul ring dipende dall’autorizzazione di una commissione di boxing. L’ipotesi di un evento fissato per il 19 settembre presso la Sphere di Las Vegas è descritta come un grande richiamo commerciale e sportivo, con l’obiettivo di registrare lo scontro come parte della carriera professionale di entrambi i pugili. Il passaggio regolamentare resta decisivo per trasformare l’anticipazione in realtà concreta. Il progetto è soggetto al rilascio della licenza da parte di una commissione sportiva, condizione indispensabile per qualsiasi incontro regolamentato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

