Maxi sanzione da 6.500 euro ai ’furbetti della spazzatura’

Il Comune ha annunciato una maxi sanzione di 6.500 euro ai 'furbetti della spazzatura' e ha intensificato i controlli contro le discariche abusive. Nel bilancio del 2025, si segnalano quattro notizie di reato, 45 violazioni del Codice della Strada, 16 infrazioni ai regolamenti comunali e cinque sanzioni relative agli animali. Sono stati inoltre rilevati numerosi abbandoni di rifiuti.

Lotta alle discariche abusive, salassi per i furbetti e controlli. Il Comune traccia i bilancio del 2025: 4 notizie di reato, 45 violazioni al Codice della Strada, 16 ai regolamenti comunali, 5 sanzioni in materia di animali, "ricordini" abbandonati. Più due denunce con sanzioni da 2.500 euro ciascuna, e una da 6.500 euro più sospensione della patente per 6 mesi. Si aggiungono i lanci della pattumiera dalle macchine con 42 accertamenti e verbali da 216 euro a testa, più uno di occupazione di suolo con pattumiera (866 euro). "I dati dimostrano che il contrasto all'abbandono di rifiuti richiede costanza e soprattutto collaborazione tra enti,...