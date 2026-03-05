Maxi frode nelle sale giochi sequestrati 28 mila euro alla frontiera | coinvolto un corriere palermitano

La guardia di finanza di Imperia ha sequestrato 28 mila euro alla frontiera e avviato un’indagine su un sistema di manomissione di apparecchi da gioco e frode fiscale distribuito su tutto il territorio italiano. Tra le persone coinvolte c’è anche un corriere proveniente da Palermo, ritenuto parte integrante dell’organizzazione. Le indagini sono ancora in corso.

C'è anche un corriere palermitano nell'inchiesta della guardia di finanza di Imperia su un vasto sistema di manomissione di apparecchi da gioco e frode fiscale diffuso in tutta Italia. L'uomo è stato fermato alla barriera di Ventimiglia mentre trasportava 28 mila euro in contanti destinati all'estero, somma ritenuta provento dell'attività illecita legata alla gestione di sale giochi con macchine contraffatte. Le fiamme gialle del comando provinciale di Imperia hanno arrestato una persona che gestiva, attraverso diverse imprese e con la collaborazione di altri soggetti, varie sale da gioco dislocate in diverse zone del territorio nazionale....