Maturità 2026 Valditara | Orale sarà ‘molto dialogico’ Domande non saranno nozionistiche verificare la capacità di ragionamento Esame più facile? No più chiaro
Il Ministro dell'Istruzione e del Merito ha spiegato che l'esame di maturità del 2026 sarà caratterizzato da un orale molto dialogico, con domande che non si concentreranno solo su nozioni ma sulla capacità di ragionamento. Ha precisato che non si tratta di un esame più facile, ma più chiaro per gli studenti. L'intervista è stata rilasciata a ScuolaZoo per illustrare le novità principali.
Esame maturità 2026, Frassinetti: “Così valutazione più realistica del percorso dello studente. Non si potrà più fare scena muta all’orale” [VIDEO INTERVISTA]Il Dipartimento Istruzione di Fratelli d'Italia ha organizzato il convegno "Verso la nuova maturità – Confronto sulla riforma dell'Esame di Stato"...
