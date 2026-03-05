Maturità 2026 Valditara | Orale sarà ‘molto dialogico’ Domande non saranno nozionistiche verificare la capacità di ragionamento Esame più facile? No più chiaro

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito ha spiegato che l'esame di maturità del 2026 sarà caratterizzato da un orale molto dialogico, con domande che non si concentreranno solo su nozioni ma sulla capacità di ragionamento. Ha precisato che non si tratta di un esame più facile, ma più chiaro per gli studenti. L'intervista è stata rilasciata a ScuolaZoo per illustrare le novità principali.