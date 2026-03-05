Maturità 2026 Valditara | Orale sarà ‘molto dialogico’ Domande non saranno nozionistiche serve verificare la capacità di ragionamento Esame più facile? No più chiara

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito ha dichiarato che l'esame di maturità 2026 sarà caratterizzato da un orale molto dialogico, con domande che non saranno esclusivamente nozionistiche ma mirate a verificare le capacità di ragionamento degli studenti. Ha inoltre precisato che l'esame non sarà più facile, ma più chiaro, e ha parlato delle principali novità in un’intervista a ScuolaZoo.