Matteotti 1924 | Piccolo smaschera il silenzio che ha fatto il fascismo

Il teatro Dolcini di Mercato Saraceno accoglierà domani alle 21 lo spettacolo Matteotti (anatomia di un fascismo). L'opera, scritta da Stefano Massini e interpretata da Ottavia Piccolo al Dolcini, ricostruisce l'omicidio di Giacomo Matteotti avvenuto il 10 giugno 1924. La regia è affidata a Sandra Mangini con musiche originali di Enrico Fink eseguite dai Solisti dell'Orchestra Multietnica di Arezzo. Il testo non si limita alla cronaca storica ma analizza come la violenza fascista sia cresciuta grazie all'assenso silenzioso della società. La voce contro il silenzio Ottavia Piccolo porterà in scena le parole di Massini per denunciare come il regime si sia rafforzato sfruttando l'inazione delle persone comuni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

