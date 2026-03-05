Venerdì 13 marzo alle 20:30, in Municipio - Sala Europa a Buttrio, Matteo Bussola terrà una presentazione del suo nuovo romanzo

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Venerdì 13 marzo, alle ore 20:30, in Municipio - Sala Europa - a Buttrio Matteo Bussola presenta il suo ultimo romanzo "La luce degli incendi a dicembre", edito da Einaudi. “Margherita e Marcello si conoscono su un treno. Lei sta scappando dalla sua famiglia, lui vi sta facendo ritorno. Seduti l’una di fronte all’altro, su un vagone affollato, tra bambini che giocano e anziani che hanno voglia di chiacchierare, i due si prendono le misure. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Doppio appuntamento letterario con lo scrittore Matteo BussolaVivere le relazioni in modo “pacificato” è ancora possibile? È lo spunto di riflessione suggerito dalla Commissione culturale delle parrocchie di...

Leggi anche: Sace presenta la Mappa dell’Export 2026: una bussola digitale per le imprese italiane

Il mio libro - Matteo Bussola presenta La luce degli incendi a dicembre

Altri aggiornamenti su Matteo Bussola.

Temi più discussi: A Cesena l’incontro dello scrittore Matteo Bussola con gli studenti -; Doppio appuntamento letterario con lo scrittore Matteo Bussola; Matteo Bussola a Savignano giovedì 26 febbraio; LA LUCE DEGLI INCENDI A DICEMBRE Matteo Bussola.

A Cesena l’incontro dello scrittore Matteo Bussola con gli studentiUn impegno che si è rinnovato anche questa mattina, in occasione dell’incontro con lo scrittore Matteo Bussola, che ha dialogato con gli studenti partendo dal suo libro Mezzamela. Un momento di ... corrierecesenate.it

Matteo Bussola e ‘Mezzamela’: Amore è: non tradire la fiduciaUn incontro speciale con gli studenti della scuola media Giulio Cesare al teatro Moderno di Savignano sul Rubicone. I ragazzi si sono confrontati con l’autore che ha scritto anche il bestseller ‘Notti ... ilrestodelcarlino.it

MATTEO BUSSOLA " LA LUCE DEGLI INCENDI A DICEMBRE " Appena finito di leggere questo libro, l'ho trovato un po' banale,mi aspettavo più bello. Voi cosa ne pensate - facebook.com facebook