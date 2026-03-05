Il tennista italiano ha raccontato di aver sofferto di crampi a partire dal terzo set durante la partita contro il francese Adrian Mannarino al Masters1000 di Indian Wells. Nonostante le difficoltà fisiche, Berrettini è riuscito a vincere in rimonta con il punteggio di 4-6, 7-5, 7-5. La sfida si è svolta nel primo turno del torneo.

Matteo Berrettini, nonostante tutto. Il tennista italiano si è imposto contro il francese Adrian Mannarino in rimonta, sullo score di 4-6 7-5 7-5, nel primo turno del Masters1000 di Indian Wells. Un match che ha sfiorato le tre ore di gioco e in cui Berrettini è riuscito a trovare la chiave per battere un avversario contro cui non aveva mai vinto in precedenza. “ Ho lottato fino all’ultimo punto, all’inizio del terzo set ho iniziato ad avere qualche crampo ma poi mi sono ricordato che tre giorni prima ero malato. Ho ancora un po’ di raffreddoreinfluenza “, ha ammesso a caldo ai microfoni il tennista italiano. Il romano, infatti, è stato colto dai crampi e, dopo aver messo a segno il colpo decisivo, è letteralmente crollato sul campo, riuscendo a rialzarsi solo dopo alcuni minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Berrettini rivela: “Ho avuto i crampi dal terzo set per via della febbre”

Berrettini batte anche i crampi: Mannarino ko in tre set. Fuori BellucciNel giorno inaugurale del Masters 1000 di Indian Wells Matteo Berrettini regala una delle scene più incredibili del torneo.

