Masturbazione prona | cos’è come funziona e come influisce sull’orgasmo

La masturbazione prona è una delle posture adottate durante l’autoerotismo, caratterizzata dall’essere sdraiati a pancia in giù. Si tratta di una modalità praticata da molte persone e che viene analizzata sia sotto il profilo fisico sia da quello psicologico. Questo comportamento viene descritto in diversi studi e discussioni sul tema della sessualità individuale.

“La masturbazione a pancia in giù non è solo una curiosità: può influenzare la risposta sessuale e l’intensità dell’orgasmo”: l'andrologo Nicola Macchione ci spiega come La masturbazione è un comportamento sessuale diffuso e studiato da tempo, ma alcune modalità meno comuni continuano a suscitare curiosità e domande, sia dal punto di vista medico sia da quello psicologico. Tra queste c’è la masturbazione prona, ovvero la pratica di stimolare i genitali sdraiati a pancia in giù, spesso attraverso l’attrito contro il materasso o altre superfici. Pur essendo relativamente diffusa, soprattutto tra gli uomini, questa modalità presenta caratteristiche di stimolazione diverse rispetto alla masturbazione manuale più tradizionale e può avere implicazioni specifiche sulla risposta sessuale. 🔗 Leggi su Today.it

