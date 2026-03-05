Massimo Maggiari il western delle vette contro il nichilismo

Massimo Maggiari presenta un western ambientato tra le vette, un racconto che si confronta con il nichilismo. Il film porta lo spettatore oltre la fortezza descritta da Dino Buzzati, offrendo una narrazione che si sviluppa attraverso immagini e scene intense. La pellicola si distingue per le sue atmosfere e i paesaggi montani, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

Viaggerete oltre la fortezza di Dino Buzzati. Con un movimento a rovescio. Non rimarrete chiusi tra le mura ad attendere l'arrivo dei tartari, ma andrete loro incontro, per combatterli, in un lungo viaggio avventuroso che affronta le Alpi austriache, ma nell'immaginario riporta anche ai sentieri selvaggi della dimensione western di Tex Willer, detto Aquila della Notte dagli amici pellerossa, l'immortale eroe di Sergio Bonelli, che combatteva ovunque il male, nei contesti più incredibili, perché anche lui aveva affrontato il Grande Nord, in Canada, non solo le vaste pianure dell'Ovest, per aiutare l'amico fraterno delle Giubbe Rossse, Jim Brandon, colonnello della polizia a cavallo.