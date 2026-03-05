Massimo Caputi ha annunciato tramite il suo profilo Instagram la morte improvvisa della moglie, Roberta. Nel messaggio, il giornalista ha scritto che il suo cuore è a pezzi e ha condiviso un commovente addio. La notizia ha suscitato grande emozione tra i follower e ha riacceso l’attenzione sulla perdita improvvisa di una persona cara.

La drammatica notizia sui social: il messaggio di Massimo Caputi. Un annuncio che spezza il cuore è arrivato nelle ultime ore direttamente dal profilo Instagram di Massimo Caputi. Il noto giornalista sportivo, 64 anni, ha comunicato la morte improvvisa della moglie Roberta Sciubba, lasciando un messaggio di addio intriso di dolore e amore. “Te ne sei andata lasciando un vuoto incolmabile. Sei stata moglie, madre, compagna, amica. Con te ho condiviso tutto, eri il mio punto fermo, un riferimento costante, la mia stella polare”. Le parole, accompagnate da uno scatto che li ritrae sorridenti insieme, hanno commosso i follower del giornalista e l’intero mondo dello sport italiano, mostrando un lato di Caputi finora poco noto: la profondità del suo affetto e la sua vulnerabilità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Massimo Caputi in lutto: ‘Roberta, il mio cuore è a pezzi’, l’improvvisa morte e il commovente addio alla moglie

Massimo Caputi colpito da un grave lutto, morta la moglie Roberta: “Il mio cuore è a pezzi”Con un post su Instagram il giornalista e telecronista Massimo Caputi ha annunciato la triste notizia della morte della moglie Roberta: "Sarai...

Massimo Caputi travolto dal dolore: "Il mio cuore è a pezzi"Il 4 marzo 2026, il giornalista sportivo Massimo Caputi ha annunciato con profondo dolore su Instagram la morte improvvisa della moglie, Roberta...

Contenuti e approfondimenti su Massimo Caputi.

Massimo Caputi colpito da un grave lutto, morta la moglie Roberta: Il mio cuore è a pezziCon un post su Instagram il giornalista e telecronista Massimo Caputi ha annunciato la triste notizia della morte della moglie Roberta: Sarai comunque ... fanpage.it

Massimo Caputi piange la moglie Roberta morta improvvisamente, vuoto incolmabile, eri la mia stella polareRoberta Sciubba, la moglie di Massimo Caputi è morta improvvisamente. Il giornalista: La mia stella polare, il mio punto fermo ... virgilio.it