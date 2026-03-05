Massimo Caputi ha annunciato la morte della moglie Roberta Sciubba sui social, condividendo una foto di loro due sorridenti e scrivendo parole di dolore. Il giornalista sportivo ha descritto la perdita come un vuoto incolmabile, esprimendo il suo sgomento e il dolore per la scomparsa della donna. La notizia è stata diffusa attraverso il messaggio pubblicato online, accompagnato da una foto che li ritraeva insieme.

Massimo Caputi piange la scomparsa della moglie Roberta Sciubba. Ne dà notizia lui stesso sui social condividendo una foto di loro due sorridenti, e parole toccanti: “Te ne sei andata lasciando un vuoto incolmabile” scrive il giornalista sportivo. “Sei stata moglie, madre, compagna, amica. Con te ho condiviso tutto, eri il mio punto fermo, un riferimento costante, la mia stella polare“. Caputi non nasconde il profondo dolore che la morte della consorte lascia dentro di lui: “Sarai comunque sempre al mio fianco, dentro di me e nel mio cuore che la tua scomparsa ha fatto a pezzi. Eri una donna coraggiosa e quel tuo coraggio mi farà andare avanti per non deluderti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Massimo Caputi, è morta la moglie Roberta: “Eri la mia stella polare, la tua scomparsa ha fatto a pezzi il mio cuore”

Leggi anche: Tragico lutto per Massimo Caputi, è morta la moglie Roberta: "Ciao amore mio, eri la mia stella polare"

Massimo Caputi, morta la moglie Roberta: “Eri la mia stella polare”(Adnkronos) – Morta improvvisamente la moglie di Massimo Caputi, Roberta Sciubba.

Tutto quello che riguarda Massimo Caputi.

Temi più discussi: Massimo Caputi, il lutto improvviso: è morta la moglie Roberta; Massimo Caputi, è morta la moglie Roberta Sciubba. Il giornalista: Eri la mia stella polare; Massimo Caputi, chi era la moglie Roberta Sciubba morta improvvisamente: Il mio cuore fatto a pezzi; Tragico lutto per Massimo Caputi, è morta la moglie Roberta: Ciao amore mio, eri la mia stella polare.

Massimo Caputi, chi era la moglie Roberta Sciubba morta improvvisamente: Il mio cuore fatto a pezziLutto terribile per il giornalista Massimo Caputi: la moglie Roberta Sciubba è morta improvvisamente. Il ricordo sui social commuove il web: La mia stella polare. libero.it

Massimo Caputi, morta la moglie Roberta Sciubba: «Hai lasciato un vuoto incolmabile, il mio cuore è a pezzi»Il giornalista sportivo Massimo Caputi ha annunciato sui social la morte improvvisa della moglie Roberta Sciubba. A darne notizia è stato lo ... msn.com

Grave lutto per Massimo Caputi IL DRAMMA: https://bit.ly/3OYBa5K - facebook.com facebook

Massimo Caputi, è morta la moglie Roberta Sciubba. Il giornalista: «Eri la mia stella polare» x.com