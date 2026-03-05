Roberta Sciubba, moglie del noto telecronista, è morta improvvisamente a 64 anni a causa di un malore. La donna aveva avuto un rapporto con il telecronista, senza altri dettagli sulla natura della relazione. La notizia è stata diffusa attraverso un messaggio del marito, che ha descritto la perdita come un colpo durissimo. La scomparsa di Sciubba ha suscitato reazioni di cordoglio.

Nel post, Massimo Caputi ha voluto ricordare la moglie come una presenza decisiva nella sua vita: «Sarai comunque sempre al mio fianco, dentro di me e nel mio cuore che la tua scomparsa ha fatto a pezzi. Eri una donna coraggiosa e quel tuo coraggio mi farà andare avanti per non deluderti». La vita privata del telecronista e della moglie è sempre rimasta lontana dai riflettori: si sa solo che hanno condiviso la passione per il golf e per l’Isola del Giglio, luogo legato ai ricordi d’infanzia di Roberta Sciubba. La coppia ha avuto un figlio, Lorenzo, anche lui rimasto lontano dal mondo dello spettacolo. La notizia ha suscitato commozione: tra i primi a esprimere la loro vicinanza, colleghi e volti noti del giornalismo e dello sport. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Massimo Caputi, addio alla moglie: «Eri la mia stella polare. La tua scomparsa ha fatto a pezzi il mio cuore»

