Mascali ospita il convegno Comprendere per prevenire il femminicidio | profili giuridici psichiatrici ed educativi

Il convegno è promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Mascali con la collaborazione organizzativa dell’Associazione Giarrese Avvocati Sabato 7 marzo, esperti del mondo giuridico, psichiatrico ed educativo si confronteranno per analizzare le radici della violenza di genere e tracciare percorsi di prevenzione efficaci. L’evento nasce dalla consapevolezza che il femminicidio sia un fenomeno complesso, che non può essere affrontato solo nelle aule di tribunale. La tesi alla base dell’incontro, che si svolgerà dalle 16.30 alle 19.30 al museo del mare di viale Immacolata a Mascali, è chiara: solo un’integrazione tra diverse discipline può offrire una visione globale utile alla prevenzione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Contratto integrativo di istituto e lavoro a distanza dopo il CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024: profili giuridici, relazioni sindacali e potere organizzativo del dirigente scolasticoLa sottoscrizione del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024 ha inciso in modo significativo sull’assetto delle relazioni sindacali di...

Violenza a scuola, Sgambato (PD): “L’inefficacia dei divieti educativi è evidente”, serve un patto con le famiglie per prevenire il disagioCamilla Sgambato analizza la violenza giovanile criticando la logica repressiva e i tagli all’istruzione.