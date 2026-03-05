Marzo per Lei | Cattolica celebra l' 8 marzo con proiezioni incontri e visite guidate

Il Comune di Cattolica ha avviato il ciclo di eventi “Marzo per Lei” in occasione della Festa della Donna. Il programma comprende proiezioni di film, incontri e visite guidate dedicate alla donna e alla parità di genere. La prima iniziativa si svolge sabato 7 marzo alle 17 al Salone Snaporaz, con la proiezione del film “Fuori” del 2025, diretto da Mario Martone.

Il ciclo di iniziative prosegue domenica 8 marzo, Giornata internazionale della donna, con una serie di appuntamenti. Il primo, alle 10, alla panchina rossa del Macanno per un momento di incontro organizzato insieme al comitato Macanno dal titolo "Un libro per te". Saranno distribuiti libri e mimose, fiore simbolo della giornata. Saranno presenti anche le operatrici del centro antiviolenza ChiamaChiAma di Cattolica. Nel pomeriggio, al Centro Culturale Polivalente, alle 17, si parlerà di "La...

