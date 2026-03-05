Marzo 2026 | il kerosene minaccia voli e logistica italiana

Il 5 marzo 2026, il settore aereo italiano si trova di fronte a una soglia critica, con i costi del kerosene che rischiano di compromettere l’operatività dei voli e la logistica del paese. La crescente spesa per il carburante mette sotto pressione le compagnie aeree, che devono affrontare un aumento dei costi di gestione. La situazione si presenta come una sfida immediata per il settore.

Il 5 marzo 2026, il settore aereo italiano si trova di fronte a una soglia critica dove i costi del carburante minacciano l'operatività dei voli. Le compagnie aeree segnalano che la volatilità dei prezzi nei mercati energetici potrebbe costringere alla cancellazione di trattevoli, un rischio concreto per il tessuto produttivo e sociale del Paese. La situazione non è solo teorica: i dati indicano che l'aumento delle quote di kerosene sta erodendo i margini delle imprese di trasporto aereo, creando un effetto domino sulla logistica nazionale. Non si tratta di allarmismi mediatici, ma di una pressione economica diretta sui bilanci aziendali che richiede soluzioni pratiche immediate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

