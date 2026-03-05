A Livorno si è svolta la manifestazione dei Campionati Regionali di Categoria, durante la quale Martina Rossi, giovane nuotatrice della New Team Giano di Subbiano, ha ottenuto una medaglia d’argento. La gara ha visto la partecipazione di numerosi atleti e ha riscosso grande attenzione tra gli addetti ai lavori e il pubblico presente. La giovane atleta si è distinta tra i concorrenti in questa competizione.

Martina Rossi, giovanissima nuotatrice della New Team Giano di Subbiano, ha conquistato una medaglia d’argento ai Campionati Regionali di Categoria svoltisi a Livorno. La giovanissima atleta ha brillato nella prova dei 200 farfalla (categoria Ragazzi, anno 2013), dominando le corsie. Al termine di una gara condotta con intelligenza tattica, Martina Rossi (nella foto) è salita sul secondo gradino del podio, portando a casa un metallo che pesa tantissimo per il prestigio della società e per tutto il movimento natatorio locale. Il risultato di Livorno non è infatti solo un successo personale per la giovane nuotatrice, ma rappresenta il coronamento del lavoro svolto quotidianamente dallo staff tecnico e dalla dirigenza della New Team Giano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Martina Rossi, una farfalla d’argento. Festa a Livorno per il New Team Giano

Nuoto Master: La New Team Giano sul podio dei Campionati Regionali di Livorno 2026Arezzo, 25 febbraio 2026 – Nuoto Master: La New Team Giano sul podio dei Campionati Regionali di Livorno 2026.

