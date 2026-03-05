Martina Franca nato Zeus | è il primo puledro murgese del 2026

Martina Franca è il luogo in cui è nato il primo puledro murgese del 2026, chiamato “Zeus”. Il puledro è stato infatti messo al mondo tra le colline della Murgia. La nascita è stata annunciata da fonti locali, evidenziando il primo esemplare dell’anno di questa razza. La notizia è stata diffusa dal quotidiano Tarantini Time.

È venuto alla luce tra le colline della Murgia il primo puledro murgese del 2026. Si chiama Zeus ed è nato presso il Centro di Selezione Equestre dei Carabinieri Galeone-Gorgofreddo di Martina Franca, struttura considerata un punto di riferimento nazionale per la tutela e la valorizzazione del cavallo murgese, una delle razze equine più rappresentative del patrimonio italiano. Originario dell’altopiano delle Murge, il cavallo murgese è apprezzato per forza, resistenza e temperamento equilibrato. Qualità che nel tempo lo hanno reso un prezioso alleato per i servizi a cavallo dell’Arma dei Carabinieri, in particolare nei reparti ippomontati e nelle attività di rappresentanza istituzionale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

