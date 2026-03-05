Marsiglia nel caos il Tolosa lo elimina dalla Coppa di Francia e i tifosi si scatenano | lancio di fumogeni sui calciatori! Cos’è successo

Da calcionews24.com 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Marsiglia, la partita tra il club locale e il Tolosa si è conclusa con l’eliminazione dei padroni di casa dalla Coppa di Francia. Dopo il fischio finale, i tifosi marsigliesi hanno lanciato fumogeni sui calciatori, scatenando momenti di tensione e confusione. La scena è stata caratterizzata da cori, proteste e un clima di scompiglio generale che ha coinvolto anche le forze dell'ordine presenti allo stadio.

Mercato Juve: il futuro in Europa deciderà gli acquisti in entrata. Ecco gli obiettivi per il centrocampo Lucumi Bologna, il futuro è un rebus! Dalla proposta di rinnovo alle sirene dalla Premier: ecco come mai non è stato ceduto la scorsa estate Calciomercato Milan: rinnovo di Leao ad un passo, il club ha voluto mandare un segnale forte. E quel gesto del portoghese.Cosa ha fatto Collovati sul derby: «Non capisco le critiche ad Allegri, ma lo Scudetto è già assegnato. Sulla comunicazione di Chivu» Gasperini il trasforma bomber, Malen è la sua ultima creazione alla Roma: quanti attaccanti esplosi sotto la sua gestione! Probabili formazioni Milan Inter: ballottaggio in attacco per affiancare Leao. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

marsiglia nel caos il tolosa lo elimina dalla coppa di francia e i tifosi si scatenano lancio di fumogeni sui calciatori cos8217232 successo
© Calcionews24.com - Marsiglia nel caos, il Tolosa lo elimina dalla Coppa di Francia e i tifosi si scatenano: lancio di fumogeni sui calciatori! Cos’è successo

Marsiglia fuori Coppa di Francia: sconfitta Tolosa e tifosi in rivolta con fumogeni in campoUna serata di grande intensità al Velodrome ha segnato un nuovo capitolo per Marsiglia, costretto ad affrontare un eliminazione pesante contro Tolosa...

Marsiglia-Monaco inizia in ritardo, i tifosi invadono il Velodrome con i fumogeni: cos’è successoIl derby della Costa Azzurra tra Olympique Marsiglia e Monaco ha rischiato di non prendere mai avvio a causa dei tifosi che si sono sfidati pochi...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Marsiglia nel caos il Tolosa lo elimina....

Discussioni sull' argomento Rigori fatali per il Marsiglia. Arriva l'eliminazione ai quarti di Coppa di Francia; Rocchi pesantemente contestato in tribuna a Carrara. Il club apuano: Contrari a episodi ineducati.

Marsiglia eliminato dal Tolosa in Coppa di Francia: fumogeni verso i giocatori che escono tra gli insulti dei tifosiAmbiente rovente al Velodrome dopo il flop in coppa ... msn.com

coppa di francia marsiglia nel caos ilRigori fatali, Marsiglia out dalla Coppa di Francia. Ma Beye difende Nwaneri e BalerdiUna doccia ghiaccia per il Velodrome, finito per esprimere tutto il dissenso possibile in un periodo già complicato di suo per l'avvicendamento. tuttomercatoweb.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.