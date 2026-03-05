A Marsiglia, la partita tra il club locale e il Tolosa si è conclusa con l’eliminazione dei padroni di casa dalla Coppa di Francia. Dopo il fischio finale, i tifosi marsigliesi hanno lanciato fumogeni sui calciatori, scatenando momenti di tensione e confusione. La scena è stata caratterizzata da cori, proteste e un clima di scompiglio generale che ha coinvolto anche le forze dell'ordine presenti allo stadio.

Mercato Juve: il futuro in Europa deciderà gli acquisti in entrata. Ecco gli obiettivi per il centrocampo Lucumi Bologna, il futuro è un rebus! Dalla proposta di rinnovo alle sirene dalla Premier: ecco come mai non è stato ceduto la scorsa estate Calciomercato Milan: rinnovo di Leao ad un passo, il club ha voluto mandare un segnale forte. E quel gesto del portoghese.Cosa ha fatto Collovati sul derby: «Non capisco le critiche ad Allegri, ma lo Scudetto è già assegnato. Sulla comunicazione di Chivu» Gasperini il trasforma bomber, Malen è la sua ultima creazione alla Roma: quanti attaccanti esplosi sotto la sua gestione! Probabili formazioni Milan Inter: ballottaggio in attacco per affiancare Leao. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Marsiglia nel caos, il Tolosa lo elimina dalla Coppa di Francia e i tifosi si scatenano: lancio di fumogeni sui calciatori! Cos’è successo

Marsiglia fuori Coppa di Francia: sconfitta Tolosa e tifosi in rivolta con fumogeni in campoUna serata di grande intensità al Velodrome ha segnato un nuovo capitolo per Marsiglia, costretto ad affrontare un eliminazione pesante contro Tolosa...

Marsiglia-Monaco inizia in ritardo, i tifosi invadono il Velodrome con i fumogeni: cos’è successoIl derby della Costa Azzurra tra Olympique Marsiglia e Monaco ha rischiato di non prendere mai avvio a causa dei tifosi che si sono sfidati pochi...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Marsiglia nel caos il Tolosa lo elimina....

Discussioni sull' argomento Rigori fatali per il Marsiglia. Arriva l'eliminazione ai quarti di Coppa di Francia; Rocchi pesantemente contestato in tribuna a Carrara. Il club apuano: Contrari a episodi ineducati.

Marsiglia eliminato dal Tolosa in Coppa di Francia: fumogeni verso i giocatori che escono tra gli insulti dei tifosiAmbiente rovente al Velodrome dopo il flop in coppa ... msn.com

Rigori fatali, Marsiglia out dalla Coppa di Francia. Ma Beye difende Nwaneri e BalerdiUna doccia ghiaccia per il Velodrome, finito per esprimere tutto il dissenso possibile in un periodo già complicato di suo per l'avvicendamento. tuttomercatoweb.com

COPPA DI FRANCIA - Marsiglia eliminato ai rigori nei quarti di finale, passa il Tolosa ift.tt/dpW61Ki x.com

Como TV. JUL · Tchikita. 60.000 persone allo stadio per un ottavo di finale di Coppa di Francia É possibile al #Velodrome di #Marsiglia! Guarda il vlog completo su tv.comofootball.com o sul nostro canale YouTube per immergerti da molto vicino in - facebook.com facebook