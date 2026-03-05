Marocco Regragui esonerato | stasera la conferenza stampa per spiegare la decisione

Il commissario tecnico della nazionale marocchina è stato sollevato dall’incarico con effetto immediato. La decisione è stata comunicata ieri sera, poco prima di una conferenza stampa prevista per chiarire i dettagli. Mohamed Ouahbi è considerato il favorito per assumere il ruolo di allenatore. La squadra si prepara ora a un nuovo ciclo in vista del prossimo torneo internazionale.

?????? Walid Regragui leaves Morocco head coach role with immediate effect.Decision made ahead of the World Cup with Mohamed Ouahbi favorite to take over.Official announcement to follow in a press conference tonight, as @SantiJFM reported. pic.twitter.comfAninh4oH7 Un cambio di leadership tecnica scuote la nazionale marocchina, con una comunicazione ufficiale che annuncia la cessazione immediata dell'incarico e dirige l'attenzione verso le prossime sfide internazionali. L'evento segna una svolta significativa nel percorso tecnico della squadra, orientando le decisioni verso una rapida riconfigurazione del progetto sportivo. La federazione ha comunicato la cessazione dell'incarico di Walid Regragui con effetto immediato.