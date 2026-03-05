Mario Ruoso ucciso a sprangate confessa il collaboratore storico di TelePordenone | Increduli uno di famiglia

Un collaboratore storico di TelePordenone ha confessato di aver ucciso Mario Ruoso con una sprangata. Il 67enne Loriano Bedin, coinvolto nella vicenda, ha ammesso di essere l’autore del delitto, lasciando tutti increduli. La polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto e sulla dinamica dell’omicidio. La notizia ha suscitato sconcerto tra coloro che conoscevano Ruoso e il suo stretto entourage.