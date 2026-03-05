Mario Ruoso ucciso a sprangate confessa il collaboratore storico di TelePordenone | Increduli uno di famiglia
Un collaboratore storico di TelePordenone ha confessato di aver ucciso Mario Ruoso con una sprangata. Il 67enne Loriano Bedin, coinvolto nella vicenda, ha ammesso di essere l’autore del delitto, lasciando tutti increduli. La polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto e sulla dinamica dell’omicidio. La notizia ha suscitato sconcerto tra coloro che conoscevano Ruoso e il suo stretto entourage.
Il 67enne Loriano Bedin, storico collaboratore di Ruoso, ha confessato il delitto del patron di Telepordenone. "Siamo increduli, era considerato uno di famiglia, lo conosciamo tutti da sempre" ha dichiarato il nipote dell'87enne che aveva rinvenuto il cadavere dello zio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ruoso ucciso a sprangate, «Portato in Questura uno storico collaboratore del patron di TelePordenone». Chi èPORDENONE - Potrebbe esserci una svolta sul caso dell'omicidio del patron di TelePordenone, Mario Ruoso: c'è un sospettato ed è stato portato un...
Ruoso ucciso a sprangate, portato in Questura uno collaboratore del patron di TelePordenone: «È uno di famiglia». Chi èPORDENONE - Potrebbe esserci una svolta sul caso dell'omicidio del patron di TelePordenone, Mario Ruoso: c'è un sospettato ed è stato portato un...
Mario Ruoso ucciso a Pordenone, l'ipotesi dell'omicidio con una spranga per motivi economiciIl patron di TelePordenone, Mario Ruoso, potrebbe essere stato ucciso per questioni legate a debiti e problemi economici che l'imprenditore aveva attraversato ...
Il 'patron' di TelePordenone ucciso a sprangate in casa, sospettato un collaboratoreL'auto del sospettato è stata sequestrata. Era parcheggiata nei pressi dell'abitazione dell'uomo, a Tiezzo di Azzano Decimo. Nel bagagliaio del veicolo gli investigatori hanno trovato un borsone che è ...
Il collaboratore confessa l'omicidio di Mario Ruoso, patron di TelePordenone. Per oltre 40 anni era stato alle dipendenze della vittima. Il procuratore: "Contestata la premeditazione"
Il collaboratore confessa l'omicidio di Mario Ruoso, patron di TelePordenone. Per oltre 40 anni era stato alle dipendenze della vittima. Il procuratore: "Contestata la premeditazione"