Mario Ruoso morto il fondatore di TelePordenone | ipotesi omicidio

Mario Ruoso, fondatore di TelePordenone, è deceduto all’età di 87 anni. La polizia ha trovato il corpo dell’uomo nella sua abitazione. Al momento non ci sono conferme sulle cause della morte e sono in corso le verifiche del caso. La scoperta è avvenuta questa mattina, senza ulteriori dettagli sui motivi del decesso.