Mario Ruoso morto il fondatore di TelePordenone | ipotesi omicidio
Mario Ruoso, fondatore di TelePordenone, è deceduto all’età di 87 anni. La polizia ha trovato il corpo dell’uomo nella sua abitazione. Al momento non ci sono conferme sulle cause della morte e sono in corso le verifiche del caso. La scoperta è avvenuta questa mattina, senza ulteriori dettagli sui motivi del decesso.
È morto Mario Ruoso, fondatore di TelePordenone. L'uomo, 87 anni, sarebbe stato trovato morto nella sua abitazione. Su quanto successo indaga la polizia di Stato. Si fa strada l'ipotesi omicidio. A quanto si apprende, infatti, Ruoso sarebbe stato trovato con una ferita alla testa. Ruoso era anche proprietario del Garage Venezia.
