Mario Ruoso morto il fondatore di TelePordenone | ipotesi omicidio

Da lapresse.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mario Ruoso, fondatore di TelePordenone, è deceduto all’età di 87 anni. La polizia ha trovato il corpo dell’uomo nella sua abitazione. Al momento non ci sono conferme sulle cause della morte e sono in corso le verifiche del caso. La scoperta è avvenuta questa mattina, senza ulteriori dettagli sui motivi del decesso.

È morto Mario Ruoso, fondatore di TelePordenone. L'uomo, 87 anni, sarebbe stato trovato morto nella sua abitazione. Su quanto successo indaga la polizia di Stato. Si fa strada l'ipotesi omicidio. A quanto si apprende, infatti, Ruoso sarebbe stato trovato con una ferita alla testa. Ruoso era anche proprietario del Garage Venezia.

mario ruoso mario ruoso morto ilUcciso in casa a colpi di spranga l'imprenditore Mario RuosoA trovarlo, il nipote, allertato dai dipendenti dell'autosalone dell'anziano imprenditore. La vittima aveva 87 anni; aveva fondato Tele Pordenone ... rainews.it

mario ruoso mario ruoso morto ilUcciso a sprangate Mario Ruoso, il patron di TelePordenoneMario Ruoso è stato ucciso con un corpo contundente alla testa. Lo ha detto il Procuratore di Pordenone, Pietro Montrone, uscendo dall'abitazione del patron di TelePordenone, al termine del sopralluo ... ansa.it

