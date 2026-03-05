mario ruoso chi era il patron di telepordenone ucciso a sprangate in casa

Il patron di TelePordenone, Mario Ruoso, è stato trovato morto nella sua casa mercoledì 4 marzo 2026. La vittima è stata colpita con una spranga e i soccorsi sono intervenuti senza poterlo salvare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’omicidio e identificare eventuali responsabili. La sua morte ha suscitato un forte clamore nella comunità locale.

Tra i fondatori dell’emittente attiva dal 1980 al 2024, era anche lo storico proprietario del Garage Venezia. Il nipote Alessandro l’ha trovato senza vita con ferite profonde alla testa. Ancora ignoti movente e aggressore. Il patron di TelePordenone Mario Ruoso è stato ucciso nella sua abitazione nella mattinata di mercoledì 4 marzo 2026. Figura di spicco nel mondo imprenditoriale e automobilistico, aveva 87 anni ed era anche lo storico proprietario del Garage Venezia, concessionaria di automobili in posizione strategica sulla Pontebbana. Cavaliere del Lavoro, era stato tra i fondatori dell’emittente televisiva che ha fatto la storia di Pordenone dal 1980 al 2024, quando il segnale è stato spento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

