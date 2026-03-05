Mario Giordano e il lato oscuro delle banche | come fregano i risparmiatori

Da liberoquotidiano.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mario Giordano affronta il tema delle pratiche discutibili delle banche e del modo in cui possono mettere a rischio i risparmiatori. Nel suo libro

Caro papà, non so se stai organizzando la contabilità degli angeli, e non so che effetto ti farà questo libro ora che sei lassù nei cieli così alti che nemmeno i tassi della Bce riescono ad arrivarci, ma ti ho pensato tanto scrivendo Ire di denari. Non c’è stata pagina che io non abbia iniziato e finito senza pensare a te. La banca, infatti, a casa nostra era un’istituzione. Era il tuo ufficio. Il tuo e il nostro pane. Il santuario del lavoro. Dei numeri. E del rigore. Ricordo quando ero piccolo e ti venivamo a prendere la sera, la mamma e io, quelle poche volte che uscivi prima che fosse notte, e avevi tempo per una breve passeggiata. Ti aspettavamo in strada e guardavamo su, verso le finestre illuminate, come si guarda alle vetrate di una cattedrale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

mario giordano e il lato oscuro delle banche come fregano i risparmiatori
