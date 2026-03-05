Mario Calabresi e Silvia Nucini si sono sposati a Milano. Entrambi sono giornalisti e hanno celebrato il loro matrimonio nel capoluogo lombardo. La cerimonia si è svolta con la presenza di amici e familiari. Calabresi e Nucini hanno scelto di condividere questo momento di vita insieme in una giornata che rimarrà impressa nei loro ricordi.

Fiori d'arancio nel mondo di Chora. Il giornalista e imprenditore Mario Calabresi si è sposato a Milano con la compagna Silvia Nucini, anche lei giornalista. A celebrare le nozze è stato il sindaco della città Giuseppe Sala. Le pubblicazioni erano apparse sull'Albo Pretorio del Comune di Milano a fine novembre 2025. La cerimonia si è tenuta nella sala degli specchi di Palazzo Reale, in pieno centro, poche ore fa. Mario Calabresi, figlio del commissario Luigi Calabresi ucciso a Milano il 17 maggio del 1972, è stato direttore di Stampa e Repubblica ed è ceo e appunto direttore editoriale di Chora Media, la società specializzata nella produzione di podcast di cui è anche co-fondatore. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

