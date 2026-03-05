Domani alle 15.30, suore di tutto il mondo si riuniranno in una maratona di preghiera per la pace, coinvolgendo circa 600 mila religiose distribuite in 1900 congregazioni diverse. L’evento, che si svolge contemporaneamente in molte parti del pianeta, rappresenta un momento di unità tra le suore che si preparano a pregare insieme, senza specificare ulteriori dettagli sulle modalità o i luoghi coinvolti.

Tutte insieme in preghiera per la pace domani alle nostre 15.30: è l’appuntamento che si sono date le suore del mondo, 600 mila divise in 1900 congregazioni. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Maratona preghiera suore per la pace, 600 mila connesse

