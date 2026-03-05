Manutenzione straordinaria del verde da 600mila euro | lavori conclusi in tempo utile per la stagione estiva

A Cesenatico sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico, iniziati di recente e conclusi prima dell’arrivo della stagione estiva. L’intervento, che ha coinvolto un investimento di circa 600mila euro, ha riguardato il rinnovo e la cura delle aree verdi della città. I lavori sono stati portati a termine entro i tempi stabiliti, garantendo così un miglioramento degli spazi pubblici prima dell’estate.

Stanno per cominciare a Cesenatico i lavori di manutenzione straordinaria previsto per il verde pubblico con un investimento da 630.000 euro: ad aggiudicarsi la gara d'appalto è stata la Deltambiente, Soocietà Cooperativa con sede a Ravenna che ha presentato un'offerta con un ribasso del 21%. I tecnici dell'azienda hanno già incontrato i tecnici comunali e sono partiti i primi sopralluoghi tecnici. A breve partiranno i lavori che saranno conclusi entro la stagione estiva e interesseranno i giardini al mare, Piazza delle Conserve e alcune vie e rotonde del territorio con particolare attenzione alle zone turistiche.

Approvato un progetto da 100 mila euro per la manutenzione straordinaria del Cimitero CivicoLa giunta comunale ha approvato la scorsa settimana il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria del Cimitero Civico, un intervento...

Manutenzione del verde: il punto sulle potature in cittàIl piano portato avanti dall'amministrazione comunale, attraverso la ditta incaricata, con l'obiettivo di garantire la sicurezza e la cura delle alberature nei quartieri ... anconatoday.it

Piano di manutenzione a Montesilvano: cantieri aperti per sicurezza stradale e cura del verderifacimento del manto stradale e la manutenzione straordinaria del verde ?Montesilvano, 2 marzo 2026 – Sono ufficialmente partiti questa mattina gli interventi strutturali che interesseranno il territ ... giornaledimontesilvano.com

L’intervento di manutenzione straordinaria deciso dalla giunta, per un importo di un milione e 200 mila euro. I cantieri al via a giugno. L’elenco delle vie interessate - facebook.com facebook