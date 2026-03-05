Manuela Arcuri è single | matrimonio finito altro che pace fatta

Manuela Arcuri è di nuovo single dopo la fine del suo matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco. Dopo settimane in cui si era parlato di una possibile riconciliazione, la notizia della separazione è stata confermata. La relazione tra l’attrice e il marito si è conclusa, lasciando intendere che non ci siano più chance di riavvicinamento. La notizia è stata resa nota ufficialmente.

Per un po’ si era parlato di crisi superata e ritorno di fiamma tra Manuela Arcuri e suo marito Giovanni Di Gianfrancesco. Le immagini che mostravano la famiglia a Dubai, sul finire di febbraio, avevano fatto ben sperare i fan della showgirl e attrice. La speranza che la coppia avesse trovato il modo di ricongiungersi era legata soprattutto al figlio di 11 anni, Mattia. Le tensioni degli ultimi mesi, però, non hanno lasciato terreno fertile, anzi. Matrimonio finito A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Oggi, che svela la realtà dei fatti dietro l’apparenza del viaggio. Se è vero che la coppia è stata insieme negli Emirati, ciò non vuol dire che abbiano trovato il modo di riconciliarsi. 🔗 Leggi su Dilei.it

