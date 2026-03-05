Manuel Brancato morto | famoso su TikTok per la sua protesi all’occhio

Un giovane di 32 anni di Grugliasco è deceduto. Era conosciuto principalmente attraverso i video pubblicati su TikTok, dove condivideva aspetti della sua vita quotidiana nonostante avesse una protesi all’occhio. La sua presenza sui social lo aveva reso noto a un pubblico ampio. La notizia della sua morte è stata confermata nelle ultime ore.

Manuel Brancato era un giovane di 32 anni di Grugliasco, noto per i suoi video su TikTok dove mostrava la sua quotidianità nonostante una protesi all’occhio. Un uomo di 32 anni di Grugliasco, in provincia di Torino, noto per i suoi video su TikTok nei quali mostrava la sua quotidianità nonostante una protesi all’occhio. Le cronache ci raccontano che intorno alle 21.45 di martedì, a Grugliasco in zona via Galimberti, si è lasciato cadere dalla finestra del suo appartamento al quinto piano. Dunque, si tratterebbe di suicidio. Manuel Brancato è morto. Aveva 32 anni. Le cronache ci raccontano che intorno alle 21.45 di martedì, a Grugliasco – comune italiano di 36 432 abitanti della città metropolitana di Torino – in zona via Galimberti, si è lasciato cadere dalla finestra del suo appartamento al quinto piano. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

TRAGEDIA: È MORTO MANUEL BRANCATO. CADUTO DA UN BALCONE A GRUGLIASCOBUSSOLENO / GRUGLIASCO - Una profonda ondata di commozione ha colpito la comunità della Valsusa e Grugliasco. Il giovane Manuel Brancato, di Bussoleno, è scomparso tragicamente all'età di 33 anni. Il ... valsusaoggi.it

Morto Lince93: chi era lo Youtuber Manuel Brancato che si è lanciato nel vuoto a GrugliascoCome tutti sapete ormai, Manuel , conosciuto in rete con lo pseudonimo Lince93, è morto a 33 anni dopo essersi tolto la vita alle porte di Torino. Un gesto estremo che ha scosso non solo il quartier ... alphabetcity.it