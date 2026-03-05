Manna sta monitorando un giocatore brasiliano | ecco di chi si tratta

Il Napoli sta seguendo da vicino un giocatore brasiliano, con l’obiettivo di valutare un possibile intervento nel prossimo mercato estivo. La società ha avviato un monitoraggio per analizzare le prestazioni e le caratteristiche del calciatore, senza ancora aver preso decisioni definitive. La squadra intende raccogliere informazioni per pianificare eventuali acquisti futuri e rafforzare la rosa.

Il Napoli sta già iniziando a monotirare qualche profilo utile a migliorare la propria rosa nel prossimo mercato estivo. Dalle ultime indiscrezioni, spunta con forza il nome di João Gomes del Wolverhampton. A rivelarlo è l’esperto di mercato Nicolò Schira, che sul suo canale YouTube ha fatto il punto sulle strategie del club azzurro. “Il Napoli segue Joao Gomes del Wolverhampton”, ha spiegato Schira, sottolineando però come resti da capire quale potrebbe essere la sua collocazione tattica nella rosa di Antonio Conte. Il centrocampo partenopeo, infatti, presenta già diverse soluzioni. “Il Napoli in cabina di regia ha Lobotka e Gilmour e cerca un vice Anguissa: secondo me, come caratteristiche, lui non è proprio un vice Anguissa”. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Due club di Serie A su un giocatore del Napoli: ecco di chi si trattaNon solo mercato in entrata, per il Napoli c’è attenzione anche per quanto riguarda possibili operazioni in uscita di giocatori che vengono ritenuti... Mercato Inter, arriva il primo colpo invernale! Accordo raggiunto per questo giocatore: ecco di chi si trattaMercato Inter, Romano parla così dell’interesse del Barcellona per Bastoni: «È un obiettivo per l’estate, ecco i dettagli» Mercato Inter, i... Aggiornamenti e notizie su Manna sta monitorando un giocatore.... Discussioni sull' argomento Napoli, il futuro di Manna in bilico? Spunta il nome del possibile successore; MERCATO - Schira: Napoli, il d.s. Manna segue Poku, sull'esterno c'è anche la Juventus; Valutazioni in corso su Manna! Radio Marte: Napoli su Sogliano in caso di addio; Radio Marte: Manna in bilico: ADL pensa al sostituto. Joao Gomes-Napoli, si avanza! Schira: "Già incontri con agenti, Manna in pressing" x.com Segnali concreti sulla trattativa per Joao Gomes, il direttore sportivo Giovanni Manna ha già incontrato gli agenti del giocatore per provare a trovare un accordo - facebook.com facebook