Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha commentato a Radio Kiss Kiss Napoli la vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo e l’affluenza allo stadio Maradona. Ha espresso dispiacere per alcuni giudizi rapidi su Da Vinci, sottolineando che si tratta di un amico e che si impegneranno a far cambiare idea. Le sue parole sono rivolte a chiarire il rapporto con il cantante e l’evento.

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo e lo stadio Maradona. Le parole di Manfredi. “ Festeggeremo Sal Da Vinci in maniera ufficiale mercoledì prossimo in Comune, c’eravamo sentiti prima che salisse sul palco e gli avevo dato il mio in bocca al lupo, è stata una grande gioia per tutti. Le parole di Cazzullo? Non ho condiviso il suo giudizio, dare dei pareri così sbrigativi può far dispiacere. E’ difficile comprendere come a Napoli, cultura alta e popolare siano connesse tra di loro, questa è una grande forza e dobbiamo rivendicarla. Siamo pronti ad accogliere Cazzullo a Napoli, lui ama la città ed è un mio amico, lo faremo ricredere anche su Sal da Vinci. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Manfredi: "Cazzullo su Sal Da Vinci? Dispiace che ci siano pareri sbrigativi, ma è un amico e lo faremo ricredere"

