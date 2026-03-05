Mandorlo in Fiore Controcorrente | Discutibile la spesa record da 807 mila euro

Gerlando Grech, rappresentante di Controcorrente, ha espresso commenti sull’organizzazione del Mandorlo in Fiore 2026, evidenziando le spese elevate. La discussione si concentra sulla richiesta di chiarimenti riguardo ai costi sostenuti, che ammontano a 807 mila euro, e sulla modalità di gestione dell’evento. La vicenda ha suscitato attenzione tra chi segue le decisioni legate alla manifestazione.

Gerlando Grech, esponente di Controcorrente, interviene sull’organizzazione del Mandorlo in Fiore 2026 sollevando dubbi sui costi e sulla gestione della manifestazione. "Il Mandorlo in Fiore è una delle tradizioni più importanti della città – afferma Grech – ma l’edizione di quest’anno, con una spesa di circa 807 mila euro, risulta tra le più costose di sempre. È legittimo chiedersi se sia opportuno destinare una cifra simile mentre Agrigento affronta gravi criticità legate ai servizi e al decoro urbano". Grech invita a una riflessione sull’effettiva ricaduta economica dell’evento: "Occorre capire quali benefici concreti produca un investimento pubblico di queste dimensioni per il tessuto economico locale". 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Il festival internazionale "I bambini del mondo", giunto alla 23ª edizione, aprirà anche quest'anno il "Mandorlo in Fiore" di Agrigento.

